Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2024 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 gennaio 2024)DEL 22 GENNAIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI APRILIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 21+000 CI SONO INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE DI CAMPO DI CARNE, CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA; IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN EMSSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral