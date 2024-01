Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2024 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 gennaio 2024)DEL 22 GENNAIO12.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A1 FIRENZETRA PONZANONO E MAGLIANO SABINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE TRA E TOR CERVARA IL RACCORDO VERSO IL GRA TRAFFICO REGOLARE INVECE SUL RACCORDO SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANA E L’OGIATA ?IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E CODE PER LAVORI SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DI CASTEL DE CEVERI VERSO IL RACCORDO DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral