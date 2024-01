Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2024 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 gennaio 2024)DEL 22 GENNAIO11.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASILINA E A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA VERSO IL CENTRO CODE SULLAFIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL RACCRODO SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANA E L’OGIATA ?IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral