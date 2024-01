Verso Milan-Bologna | nessun ritorno a San Siro per Alexis Saelemaekers

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 22 gennaio 2024), potrebbe non esserci ila Sanper. Il motivoal lavoro per preparare al meglio la prossima sfida di campionato contro ilin programma sabato 27 gennaio a San. I rossoneri di Stefano Pioli affronteranno dunque i rossoblù di Thiago Motta dopo aver ottenuto cinque vittorie nelle ultime sei giornate (4 i successi di fila). Un ottimo periodo di forma per Giroud e compagni come confermano i numeri recenti. Il, che ha saltato l’ultimo turno di campionato per riposo (i felsinei recuperano la sfida con la Lazio domenica 18 febbraio, dato l’impegno dei biancocelesti in Supercoppa), ha ripreso questa mattina gli allenamenti a ...