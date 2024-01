“Vergogna | sentite che dice” Grande Fratello | bufera su Beatrice Il pubblico nemico vuole giustizia

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Possibile nuovaalconcoinvolta in una brutta vicenda. C’è infatti un video, diventato subito virale su X, postato da una contestatrice della Luzzi che ha acceso i riflettori su un gesto dell’attrice condannato da diverse persone. Anche se i fan della gieffina hanno anche preso la parola, difendendo la loro beniamina, che è tra le favorite alla vittoria. Eppure c’è sicuramente chi chiederà a gran voce la sua eliminazione dal, dopo cheha detto qualcosa che in tanti respingeranno. Presumibilmente la donna non si è nemmeno accorta di aver fatto quello scivolone, ma i più attenti hanno registrato il filmato e denunciato pubblicamente l’accaduto. E ora non sappiamo se la produzione interverrà. Leggi anche: ...

Notizie Calcio -a Udine dove la gara col Milan, come ormai tutta sappiamo, è stata interrotta per cori razzisti nei confronti di Mike Maignan . Non solo i 'buu' ma anche vere e proprie offese proprio alle ...... ricorda, "le persone non sono piùcome un valore primario da rispettare e tutelare, specie ... passeggera o cronica, riserva un messaggio accorato: "non abbiatedel vostro desiderio di ...«Ho sentito versi di scimmia rivolti a me ad ogni partita, sono cose che non devono succedere: è ignoranza. Così non si può giocare. Non è la prima volta, dobbiamo dare un segnale importante». Così ...