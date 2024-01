Vangelo di oggi 22 Gennaio 2024 | Mc 3 | 22-30 | Video commento

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Ascoltiamo e meditiamo ildi lunedì 222023, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi”. “Il male, il demonio passa attraverso la libertà ... L'articolodi22: Mc 3,22-30proviene da La Luce di Maria.

... san Vincenzo di Saragozza,ci ricorda come non servano 'qualifiche' per diventare maestri e guide nella comunità cristiana, basta la volontà di testimoniare senza mediazioni il. Era un ...Questa parola che "non fa rumore" ma "salva" è ile il Papa torna a consigliare di portarlo ... Il pensiero del Pontefice, parlando delle guerre, è statoper le sofferenze dei bambini: "Non ...Questo è il mio augurio di cuore. Questo catechismo non è accomodante; non offre facili soluzioni; esige una nuova vita da parte vostra; vi presenta il messaggio del Vangelo come la “perla preziosa” ...E fintanto che non costruiremo rapporti di vera fraternità e comunione offriremo al mondo la contro testimonianza del Vangelo. Gesù, tra l’altro, approfitta di questa polemica nei suoi confronti per ...