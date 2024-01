Usano candele perché l’elettricità è stata “tagliata” e provocano un incendio | denunciati a Latina

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Pubblicato il 22 Gennaio, 2024 Lo scorso 20 gennaio a, i Carabinieri della locale Stazione, hanno denunciato 3 cittadini del Bangladesh e un cittadino cinese percolposo. I quattro, che divideva un appartamento in via Bixio, avevano utilizzato impropriamente delledi cera per illuminare le stanze dell’abitazione da loro occupata visto erainterrotta la fornitura dell’energia elettrica. L’ha messo in pericolo i condomini del palazzo, ha danneggiato altri appartamenti ed ha reso inagibile l’abitazione interessata dalle fiamme.

