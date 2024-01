Usa | Ron DeSantis si ritira dalle primarie | cosa succede ora

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Con un colpo di scena che ha spiazzato sia i suoi supporter sia i suoi avversari, ieri pomeriggio Ron De Santis si èto dalla corsa allerepubblicane. Non sono ancora chiare le ragioni profonde del ritiro, se sia stata una mossa per evitare l’umiliazione di essere sconfitto alledel New Hampshire di domani, o se ci siano state pressioni dall’interno del partito repubblicano. Il risultato è che, in un video di 4 minuti e mezzo rilasciato sui social, De Santis annuncia l’addio alla campagna elettorale e dà il suo endorsement a Donald Trump. Era naturale che uno dei due sfidanti principali di Trump alle(De Santis e Haley) si sarebbeto ad un certo punto. Certo nessuno si aspettava un ritiro poco dopo il voto del primo stato sui cinquanta totali. Ironia della sorte, ...

