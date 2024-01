USA 2024 | DeSantis abbandona le primarie repubblicane e appoggia Trump

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua. - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e ... (digital-news)

Alla fine ha mollato. Ron DeSantis si è ritirato dalla corsa elettorale per la nomination presidenziale repubblicana. “Se potessi fare qualcosa per ... (panorama)

Lunedì 22/01/16:00: Leading indicator, mensile (atteso - 0,3%; preced. - 0,5%) Martedì 23/01/16:00 Unione Europea : Fiducia consumatori (atteso - 14 punti; preced. - 15 punti) 16:00: Indice Fed ...... canali 210 e 211 del telecomando Sky 2000 - ANDRE AGASSI () Battuto in finale Yevgeny Kafelnikov 3 - 6, 6 - 3, 6 - 2, 6 - 4 2001 - ANDRE AGASSI () Battuto in finale Arnaud Clement (fra) 6 -...Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, ...In particolare, sull’Ucraina occorrerà vedere cosa accadrà negli Usa, perché l’Europa ha dimostrato ancora una volta di non sapersi emancipare da una guida americana. Sui migranti, invece, occorre ...