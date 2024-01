Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 22 01 24

Leggi su isaechia

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Se per Barbara De Santi nello studio diuno dei problemi principali è quello dei peli sul viso, per me invece è sempre stato il pelo sullo stomaco. C’è gente, lì dentro, che ha TANTO MA TANTO di quel pelo sullo stomaco che manco il laser la salverebbe, santodddio. Tipo Ida Platano, che oggi ha avuto il barbaro coraggio di mettere becco mentre si parlava di Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua per dire che “lui l’ha usata, non l’ha illusa, che è diverso“. Cioè, lei lo dice agli altri. Capite la follia? La stessa persona che era passata nel giro di una manciata di mesi dal dire “Ti amo!” a uno al voler uscire dallo studio con un altro (quando le sue non erano altro che tattiche da 15enne per stuzzicare Riccardo Guarnieri nella speranza che lui tornasse a riprendersela) lo dice AGLI ALTRI, che usano le persone? Ma serio? O tipo Cristina ...