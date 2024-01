Uomini e Donne | anticipazioni | una coppia dell' over lascia la trasmissione | ancora liti tra Alessandro e Ida

Luca Barra (www. Luca Barra .it) è una realtà italiana che si distingue nel panorama del gioiello fashion, grazie ad una collezione in cui figurano ... (laprimapagina)

Nella puntata di Uomini e Donne , in onda oggi su Canale5, il trono classico con Brando traballa e Raffaella non si risparmia nel criticarlo per come ... (comingsoon)

Se per Barbara De Santi nello studio di Uomini e Donne uno dei problemi principali è quello dei peli sul viso, per me invece è sempre stato il pelo ... (isaechia)

"Non è ammissibile - ha rilevato - che lemediamente guadagnino meno degliper le medesime mansioni". In generale, secondo il presidente della Cei, "esiste nel nostro Paese un problema ...L'incidenza è però in crescita: 395.000 le nuove diagnosi di tumore (208.000 neglie 187.000 nelle) stimate per lo scorso anno in Italia. La ricerca non può fermarsi. salute/ [email ...I dati del gender gap nelle discipline STEM sono ancora preoccupanti: il numero di donne sul totale dei nuovi iscritti ai corsi di laurea tecnico-scientifici è rimasto invariato rispetto a 10 anni fa.I dati del gender gap nelle discipline STEM sono ancora preoccupanti: il numero di donne sul totale dei nuovi iscritti ai corsi di laurea tecnico-scientifici è rimasto invariato rispetto a 10 anni fa.