Until Dawn diventa un Film

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L’horror interattivo ““, originariamente lanciato in esclusiva per PlayStation 4 nel 2015, sta per fare il grande salto sul grande schermo, e i dettagli rivelati da un rapporto dell’Hollywood Reporter stanno già generando un’anticipazione palpabile tra gli appassionati del genere.si prepara al grande schermo Il regista scelto per portare questa avventura di terrore su pellicola è David F. Sandberg, noto per i suoi successi nel mondo dell’horror con “Lights Out – Terrore nel buio” (2016) e “Annabelle 2: Creation” (2017). Sandberg, dopo aver esplorato il genere supereroistico con “Shazam!” (2019) e “Shazam! Furia degli dei” (2023), torna alle sue radici nel terrore per guidare il progetto. Un ritorno atteso dai fan che apprezzano la sua abilità nel creare atmosfere claustrofobiche e tensione ...

Si tratta dell'adattamento del videogioco horror interattivo del 2015,. Secondo il THR , Sandberg dirigerà il film per Screen Gems e PlayStation Productions, mentre lo scrittore di ...leggi anche, David F. Sandberg dirigerà l'adattamento cinematografico La demo Per avere un assaggio dell'epico viaggio di Prince of Persia: The Lost Crown , è possibile provare la demo ...Il regista David F. Sandberg, noto per aver diretto gli horror Lights Out e Annabelle 2: Creation, ma anche Shazam! e Shazam! Furia degli Dei, ha ora trovato il suo prossimo progetto cinematografico.Parliamo di Until Dawn, il videogioco horror del 2015 nel quale il player vestiva i panni a scelta di uno tra otto personaggi che si ritrovano coinvolti in un ...