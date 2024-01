“Una tregua fino a due mesi in cambio di tutti i 130 ostaggi” | la proposta di Israele ad Hamas

“È tempo di una soluzione politica per portare la pace in Ucraina “. Queste sono le parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto in visita alla ... (ildifforme)

Il 2023 volge al termine ma i due conflitti più cruenti del globo non accennano a placarsi. Si spara e si attacca sia nell'Est dell'Europa che in ... (feedpress.me)

Israele ha presentato a Hamas, attraverso la mediazione del Qatar e dell'Egitto,proposta in più fasi che prevededei combattimenti fino a due mesi in cambio del rilascio di tutti gli oltre 130 ostaggi rimasti a Gaza. Lo hanno rivelato due funzionari israeliani citati da Axios, sottolineando che si ...I familiari degli ostaggi chiedono invece di fare delle concessioni sul campo ad Hamas, come, pur di arrivare aliberazione delle persone tenute prigioniere nella Striscia. Dopo l'...Israele ha presentato a Hamas, attraverso la mediazione del Qatar e dell'Egitto, una proposta in più fasi che prevede una tregua dei combattimenti fino a due mesi in cambio del rilascio di tutti gli o ...Netanyahu ribadisce la sua linea dura: "Nessuna resa a Hamas e niente Stato palestinese" ...