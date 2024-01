Una piccola storia ignobile sul Teatro di Roma

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Asi è riunito un consiglio di amministrazione senza il suo presidente e senza la consigliera del socio di maggioranza per decidere di nominare un direttore. In qualsiasi campo, in qualsiasi azienda, una riunione carbonara con il favore delle tenebre convocata per nominare un direttore generale sarebbe una schifezza. Che a farlo siano le pubbliche istituzioni e un governo ossessionato dall’occupazione militare dei luoghi culturali del Paese è perfino preoccupante. La nomina del nuovo direttore generale deldi, commissariato nel novembre 2021, ha fatto insorgere il Campidoglio Con queste modalità è stato nominato il nuovo direttore generale deldi, commissariato nel novembre 2021. La scelta ha fatto insorgere il Campidoglio, che contesta la mossa dei consiglieri di ...