Una cag*** pazzesca Esplode la rivolta contro L' Eredità | un caso per Rai 1

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Eccoci ancora nello studio de L', il gioco delle parole, il game-show campione di ascolti che accompagna gli italiani ogni sera su Rai 1. Alla conduzione di questa nuova edizione, iniziata nel 2024, c'è Marco Liorni. Una nuova edizione segnata da un cambio di format: la "semifinale", il gioco decisivo per accedere alla Ghigliottina, è infatti quello dei "100 secondi". Cento secondi per azzeccare più parole possibili. Una novità, però, che non tutti apprezzano. La puntata è quella di oggi, lunedì 22 gennaio. E ai 100 secondi ecco che si sfidano il campione in carica, Marco, e la sfidante di turno, Loredana. Già alla vigilia grandi polemiche, con il popolo di X che commentava la puntata in tempo reale che sosteneva l'esistenza di un complotto a favore di Daniele. Poi, altre polemiche per la soluzione della Ghigliottina, da molti bollata come insensata. ...