Un uomo normale guarda il cu di una donna e ci prova Ed è bufera sul sindaco Bandecchi

(Di lunedì 22 gennaio 2024) A Terni, durante il consiglio comunale, il primo cittadino si è esibito in un turpiloquio per replicare alle opposizioni che gli chiedevano conto di alcune sue precedenti dichiarazioni sulla violenza di genere

Richiesto intervento di Piantedosi Bandecchi: 'Unpoi ci prova e se ci riesce se la tromba' 'Unguarda il bel culo di una donna e forse ci prova anche, poi se ci riesce se ...'Unguarda il culo di una donna e forse ci prova: se ci riesce se la tromba, altrimenti torna a casa. Offendetevi quanto ca..o vi pare, questa è la mia idea'. Sono le parole del sindaco di ...«Un uomo normale guarda il bel c..o di una donna e forse ci prova anche. Poi se ci riesce... Se poi non ci riesce, invece torna a casa». Sono alcune delle nuove frasi che il sindaco di Terni Stefano ...Terni, polemica per le parole del sindaco durante una seduta sulla violenza di genere. Lega e M5s chiedono le dimissioni. Il Pd attacca: “Uomo senza disciplina né onore”. Il primo cittadino replica: “ ...