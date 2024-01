Un romanzo scritto in parte con ChatGPT ha vinto un prestigioso premio di letteratura giapponese

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L’autrice ha detto di avere usato l’IA per affinare alcune frasi riguardanti un tema delicato e conflittuale come quello della giustizia. I giudici delhanno detto che ilè “impeccabile”....

Le coppie in crisi di Paolo Genovese. C’è che a un certo punto non si comunica più. Al massimo si usano lingue diverse. C’è che la sensazione del ... (iodonna)

Eppure da novembre a oggi oltre 150 navi commerciali hanno scelto di doppiare il Capo di Buona Speranza, che solo a sentirlo nominare sembra di leggere undi avventureun paio di ...Dopo l'album uscirà in tutte le librerie per La Nave di Teseo il primodi Tommaso dal titolo " Corso Trieste ", semprecon il fratello Fabio. Piotta sarà poi in tour con questo ...Intervista a Valeria Ancione sul suo romanzo "E adesso dormi", la storia di una donna provata dalla vita, che nel momento in cui si ritrova da sola con il suo bambino cerebroleso, trova tutta la forza ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Sabato 20 gennaio, alla Libreria Mondadori di San Benededetto del Tronto, si è tenuta la presentazione di un interessante libro dell’autore ascolano Attilio Carpani: “Una ...