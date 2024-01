Un altro lutto nel mondo del calcio | ci ha lasciato Gigi Riva

(Di lunedì 22 gennaio 2024) CiaoLa storica bandiera del Cagliari non ce l’ha fatta: ci ha, all’età di 79 anni,. Nelle ultime ore era stato ricoverato per un malore e il bollettino diceva “condizioni generali stabili”. Purtroppo, però, pochi minuti fa è arta la notizia. “Rombo di tuono” , il più grande marcatore della Nazionale Italiana lascia un vuoto incolmabile. Aver vinto lo Scudetto con il Cagliari nella stagione 1969-1970 e avet dedicato tutta la carriera al club sardo restano delle imprese ancora impresse negli amanti della storia del. Grazie per tutto quello che ci hai regalato e per gli insegnamenti senza tempo. L'articolo proviene da Gli Eroi del

Roma, 22 gen - Addio a Gigi Riva. Il grande attaccante del Cagliari e della nazionale italiana, soprannominato Rombo di Tuono, è scomparso a 79 anni. Aveva accusato un malore ieri ed era stato ricoverato nel reparto di Cardiologia del Brotzu di Cagliari per un infarto accusato. Il mondo del calcio è in lutto: è morto Gigi Riva.