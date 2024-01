Ultime Notizie Serie A | le parole di Allegri e D’Aversa dopo Lecce-Juve

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate oraora dalla Redazione di Calcio News 24: «Giocato bene per 60’…» Ledell’allenatore della partita contro lantus.: «Vittoria utile per la distanza dal quinto posto» L’allenatore dellantus ha parlato al termine della gara contro ildel Via del Mare. Salernitana, Inzaghi: «Preso gol senza subire tiri» Ledel tecnico della Salernitanala sconfitta contro il Genoa dell’Arechi. Genoa, Gilardino: «Rigore? Regole precise…» Ledel ...

Per restare aggiornato sullesegui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 Continua a leggere su Tg. La7.it - Paese che vai, ...Per restare aggiornato sullesegui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 Continua a leggere su Tg. La7.it - " Non è assolutamente ...Abbiamo selezionato per voi le ultime cinque notizie pubblicate oggi, in tempo reale, dai principali organi di informazione italiani. Per leggere la news di politica, economia, cronaca, attualità, ...Il Milan continua a seguire Nianzou per rinforzare il reparto arretrato, mentre il Napoli ha chiuso per Popovic scalavando proprio i rossoneri, mentre Ngonge ha già firmato. Ecco le ultime notizie di ...