Ultime Notizie Roma del 22-01-2024 ore 14 | 10

(Di lunedì 22 gennaio 2024)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio in apertura andiamo in medioriente un gruppo di familiari degli ostaggi italiani e Gaza fa irruzione nel parlamento nella kennel scrivendo interventi urgenti per il rilascio dei rapiti nel frattempo l’esercito italiano stringere Asperger edificio centrale della Mezzaluna Rossa camionista su di Gaza paralizzando di fatto tutte le tue attività incluso e quella delle unità di ambulanze Intanto ne teniamo sbatte di nuovo le porte in faccia una riunione Finché sarà premier non ci sarà nessuno stato palestinese tantomeno con sovranità su Gaza la striscia dovrà essere smilitarizzata e restare sotto il pieno controllo di sicurezza israeliano ilan presentano una mozione di sfiducia contro il governo di Netanyahu lunedì mattina a Sant’Angelo Lodigiano Lodi migliaio di persone ...