UFFICIALE Milan Femminile | ecco l’attaccante Sara Stokic dal Vojvodina

(Di lunedì 22 gennaio 2024), rinforzo in avanti per le rossonere:serbadalIlrinforza il proprio reparto avanzato. Dalla Serbia arriva. La giovane attaccante serba classe 2005 proviene dal ŽFKe sarà a disposizione sia della rosa allenata da Davide Corti sia della formazione Primavera delle rossonere. Il club rossonero ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo dellacon un comunicato pubblicato sui propri canali social. La centravanti serba ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2026., dal ...

Luka Romero è un nuovo giocatore dell’Almeria. Ad annunciarlo è il club spagnolo, che ha prelevato il giocatore in prestito dal Milan fino a fine ... (sportface)

Il Milan saluta in prestito Luka Romero , che si trasferisce in prestito dai rossoneri all'Almeria, nella Liga spagnola. L'UFFICIALITA' -... (calciomercato)

UFFICIALE , Calciomercato Milan , Luka Romero si trasferisce in Spagna all’Almeria. Ecco la formula di trasferimento La notizia era nell’aria, adesso ... (dailymilan)

Luka Romero , attaccante di proprietà del Milan , è passato ufficialmente in prestito all’Almeria , club spagnolo. Ecco il comunicato Luka Romero , ... (calcionews24)

Luka Romero è ufficialmente un calciatore dell'Almeria. L'argentino lascia il Milan e giocherà in Spagna per sei mesi (pianetamilan)

...sui cori fatti a Maignan durante la sfida contro ilsabato sera Sui fatti riguardanti il portiere delMaignan, la Curva Nord dell'Udinese ha stilato il suo comunicatosulla ...Ecco il comunicato apparso sul profiloX dei 'rojiblancos'. COMUNICATO - Luka Romero è biancorosso. L'UD Almería e l'ACraggiungono ...Ad annunciarlo è stato lo stesso club spagnolo, che lo ha prelevato dal Milan in prestito fino a giugno, con il seguente comunicato, diramato attraverso il profilo Twitter ufficiale: "Luka Romero è ...Luka Romero è un nuovo giocatore dell’Almeria. Il 19enne, seguito a inizio mercato dal Lecce oltre che dall’ambizioso Como di Fabregas in Serie B, ha optato per la Spagna. L’Almeria ha raggiunto un ...