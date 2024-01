UFFICIALE | Cody Rhodes è la star di WWE2K24 | ecco trailer | data di uscita e piattaforme su cui sarà giocabile

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La WWE ha annunciato ufficialmente i dettagli del nuovo attesissimo capitolo della sua saga videoludica. A fare da coverdi WWE 2K24, con Bianca Belair e Rhea Ripley che invece saranno le protagoniste della speciale copertina della Deluxe Edition. Prevista anche un’ulteriore edizione del gioco che celebra i 40 anni di WrestleMania che si chiamerà “WWE 2K24 FORTY YEARS OF WRESTLEMANIA EDITION”. Il gioco è inin tutto il mondo l’8 marzo, con accesso anticipato il 5 marzo. Chi preordinerà l’edizione standard del gioco avrà accesso ad un pacchetto speciale chiamato “Nightmare Family Pach” che darà diritto ad alcuni personaggi bonus e oggetti del gioco, oltre che alcune skin dicome la versione “dust” e ...

Secondo alcune voci di corridoio la cover star dell'edizione 2024 dovrebbe essereRhodes, ma esistono anche altre possibilità tra cui Gunther, Seth Rollins e Becky Lynch. La serie di WWE 2K ha ...... non è stato ancora annunciato nulla disu una seconda stagione, ma la co - ... Tantoo Cardinal nel ruolo di Chula, Graham Greene nel ruolo di Skully,Lightning nel ruolo di Cousin ...Ultimo numero delle notizie invernali dal mondo della NASCAR. Dettagli finali sul mercato e sulla stagione 2024 ...Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul gioco, ma WWE 2K22 e WWE 2K23 sono stati lanciati a marzo, quindi sembra probabile che WWE 2K24 verranno rilasciati anche durante la primavera. 2K Games ...