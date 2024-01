Ue | i tempi impongono rapidità di azione e innovazione delle Istituzioni europee

Leggi su leurispes

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il quadro internazionale, come appare chiaramente dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, dimostra quanto sia ristretto il camposcelte politiche quando la necessità di mantenere la sicurezza (per quanto possibile) s’impone, tenendo conto che “il nemico” di oggi, sia “pubblico” che “privato”, non è più quello ragionevole di una volta, neanche disposto a rispettare i patti, in qualsiasi materia che sia. In conseguenza di ciò, alcune questioni si pongono.Ue, idimostrano la necessità vitale di disporre di capacità di decisioni rapide e immediate Innanzitutto, bisogna interrogarsi in merito alle, sia in quanto strumenti diplomatici e diin campo geopolitico che in termini di efficienzastesse. Ciò in ...