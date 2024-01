Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre su Rai2 con Enrico Brignano | ospiti e scaletta

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Stasera, lunedì 22 gennaio 2024, su Rai 2 in prima serata alle ore 21,20 va in ondasuoun po’ sua, un nuovo spettacolo teatrale di, che continua la serie sul comico romano iniziata la scorsa settimana conmincio da Me.suoun po’ suaLadello spettacolo è la seguente: Introduzione I vizi e i pregi di suo padre I vizi e i pregi di suaI vizi e i pregi di sua moglie I vizi e i pregi di sua figlia I vizi e i pregi di suo figlio Il rapporto con i social media Il rapporto con la politica Il rapporto con la società moderna Conclusione...

