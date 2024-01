Tutti gli SMS IT-Alert in arrivo questa settimana in 12 regioni italiane

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Laappena iniziata si caratterizzerà per una vera e propria pioggia di SMS IT-di test. Della nuova fase sperimentale per il servizio di allerta in caso di calamità naturali e pericoli di varia natura per la salute pubblica ci informa il Dipartimento di Protezione Civile italiana. La fine del 2023 si era contraddistinta soprattutto per un gran numero di prove generali proprio nelledella penisola, prese nella loro totalità. Il nuovo corso prevede una nuova metodica riferita soprattutto ad aree limitate del territorio, poste intorno a grandi centri industriali o dighe. Da oggi 22 gennaio e fino a venerdì 26 saranno diverse lecoinvolte dai test dei nuovi SMS IT-. Nello specifico, si tratta dell’Abruzzo, della Basilicata, della Calabria, della Campania, ...

Quella di Paolo è aeffetti una confessione fortissima, anche un po' piccante. 'No, stanno insieme! Sì, fondamentalmente stanno ancora insieme. Come in che senso Vabbè dai, si rimetteranno ...D'ora in avanti (...) bisognerà parlare direttamente aitaliani di buona volontà". Il 26 gennaio scese in campo col discorso tv 'L'Italia è il paese che amo...'. Il 27 gennaio, i fratelli ...RUFFANO/RACALE - Un ospite, due eventi (in due diversi centri) ed un obiettivo che prende forma a tutti gli effetti. È l’obiettivo di Galattica, progetto della Regione Puglia che ha dato vita ad una ...«Solitamente non sono il tipo che esterna pubblicamente questo genere di cose e tu forse lo sai meglio di tutti, ma una cosa te la devo dire… Grazie! Grazie, per la donna che sei, grazie per tutto ...