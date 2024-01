Tutti gli SMS IT-Alert in arrivo questa settimana in 12 regione italiane

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Laappena iniziata si caratterizzerà per una vera e propria pioggia di SMS IT-di test. Della nuova fase sperimentale per il servizio di allerta in caso di calamità naturali e pericoli di varia natura per la salute pubblica ci informa il Dipartimento di Protezione Civile italiana. La fine del 2023 si era contraddistinta soprattutto per un gran numero di prove generali proprio nelle regioni della penisola, prese nella loro totalità. Il nuovo corso prevede una nuova metodica riferita soprattutto ad aree limitate del territorio, poste intorno a grandi centri industriali o dighe. Da oggi 22 gennaio e fino a venerdì 26 saranno diverse le regioni coinvolte dai test dei nuovi SMS IT-. Nello specifico, si tratta dell’Abruzzo, della Basilicata, della Calabria, della Campania, dell’Emilia-Romagna, del Friuli-Venezia ...

Napoli-Inter Finalissima di Supercoppa Italiana 2023 e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo per assegnare il primo ... (inter-news)

In uno scenario economico caratterizzato da inflazione, tensioni geopolitiche e cambiamenti tecnologici, il saldo 2023 per le imprese italiane resta positivo, ma non perambiti di attività. ...Jack crede nell'amore e nonpiacciono i ragazzi ai quali viene concesso un "lasciapassare" ... Ma, nonostantei suoi difetti, è un fratello devoto che fa del suo meglio per essere una figura ...Il sodalizio, nato nel 2012, ha portato 9 nuovi record su rotte storiche ROMA (ITALPRESS) - Dopo 11 anni di traguardi entrati nella storia ...ma non per tutti gli ambiti di attività. Oltre il 70% delle 42mila imprese registrate in più negli ultimi dodici mesi, infatti, opera in soli tre macro-settori: le costruzioni, il turismo e le ...