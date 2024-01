Trump conquista ancora il partito repubblicano | il punto dopo il ritiro di DeSantis

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Roma, 22 gen – Lo avevamo sottolineato giàle elezioni in Iowa: Donaldè un fenomeno culturale, interno ale non solo, più che una “semplice” affermazione elettorale (ottenuta praticamente in tutte le consultazioni in cui è stato protagonista, dal 2016 in poi). Nonostante le resistenze di un universo che gradirebbe sostenere personaggi come Rone Nikky Haley. Ildalla corsa del primo dei due non fa altro che dimostrare che la tendenza, in questi anni, non sia mai cambiata, nonostante le resistenze., ildie il conflitto delLe ultime stagioni politiche hanno mostrato nei riguardi diun ...