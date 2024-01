Truffa con pacchetti viaggio falsi | tour operator arrestato a Gallarate

(Di lunedì 22 gennaio 2024) I finanzieri della compagnia di, in provincia di Varese, hannol'amministratore di Esse Vacation, agenzia di viaggi diper aver lasciato a terra migliaia di turisti. Il, accusato di bancarotta fraudolenta, avrebbe sottratto oltre 1 milione 300 mila euro. Su richiesta del pubblico ministero Ciro Vittorio Caramore, che ha coordinato le indagini, il Gip di Busto Arsizio (Varese) Piera Bossi ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Per il Gip sussiste il pericolo di una reiterazione del reato.

... le persone anzianepochi amici e scarse relazioni sociali,minore prontezza o minor conoscenza dei fenomeni dipossono essere ingannatemaggiore facilità. Prestare attenzione se ......il passo a Forlì e chiude il girone d'andataun solo punto Successivo Gita al borgo di Rivalta per Chiara Ferragni, per la celebre influencer una tregua dallo scandalo dopo l'accusa diPrima del lancio molti utenti l'avevano etichettato come un GdR fin troppo derivativo, se non direttamente come una possibile truffa, ma alla fine il titolo dello studio giapponese si è rivelato ...I finanzieri della compagnia di Gallarate, in provincia di Varese, hanno arrestato l'amministratore di Esse Vacation, agenzia di viaggi di Gallarate per aver lasciato a terra migliaia di turisti. Il ...