True Detective 4 e le serie thriller tra i ghiacci

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L'arrivo diNight Country su Sky e NOW ci ha fatto tornare in mente legialle, crime eche hanno giocato con la location in comune con laHBO. (Ri)scopriamole insieme. Dopo rimandi dovuti al gelo - in realtà al doppio sciopero di sceneggiatori e attori -4 è approdata finalmente in tv in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW (ogni lunedì un nuovo episodio in contemporanea con gli Usa). LaHBO reca per la prima volta un sottotitolo, ovvero Night Country, e questo ha a che fare anche con la sua ambientazione, che dall'entroterra degli Stati Uniti si sposta a nord, tra le terreate e impervie dell'Alaska, dove a giorni di luce seguono giorni di buio, proprio ...