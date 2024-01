Trento | il Comune paga chi andrà al lavoro in bici

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L’iniziativa in Trentino-Alto Adige per favorire una mobilità dolce Pedalare per andare alnon è mai stato così piacevole quanto a. Il capoluogo del Trentino-Alto Adige, infatti, ha deciso di sperimentare una forma di mobilità più sostenibile incentivando economicamente dipendenti pubblici, privati e studenti. ‘Bike to work’ è il nome del progetto che

Come riportato su Repubblica, inoltre, avrebbero già aderito 798 dipendenti del(oltre il 70%...di un progetto che ha coinvolto 9mila lavoratori e i 15.761 studenti dell'Università di, ...... non manca: è il 68% delle persone, infatti, a credere che, nei prossimi 10 anni, il proprio... troviamo Firenze, Milano, Modena, Bologna, Genova, Torino,, Venezia, Cagliari, Cremona, ...Lupi in Trentino, incontro pubblico mercoledì 31 gennaio a Meano. Un appuntamento per conoscere la biologia e la gestione del lupo. Il lupo sarà il tema ...Pedalare per andare al lavoro non è mai stato così piacevole quanto a Trento. Il capoluogo del Trentino-Alto Adige, infatti, ha deciso di sperimentare una forma di mobilità più sostenibile ...