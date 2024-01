Tre letture contro la guerra e la violenza

Tremate, le streghe son tornate . Solo che ora praticano rituali via Zoom, leggono il futuro in chat e vendono online incantesimi e pozioni d’amore. ... (ilfattoquotidiano)

Nello spazio dedicato alla Letteratura per l’Infanzia, tre Letture natalizie in occasione del mese di Dicembre . Tre libri perfetti da leggere ... (metropolitanmagazine)

In un puntuale editoriale sul Messaggero, il politologo Alessandro Campi ha analizzato, mettendole in parallelo, Atreju , la “briosa” festa di FdI, ... (secoloditalia)

... inizialmente peranni, in stretto isolamento dal mondo, nel silenzio della solitudine, in ... La giornata dell'eremita diocesano inizia a mezzanotte con la veglia e lee termina con la ...... che grazie alle suee interessi ha scritto i testi e fornito a Branduardi i giusti input ... il quinto album di Branduardi è forse quello meno a fuoco deidischi milionari, con alcuni brani ...In quest’ottica, la Fondazione Serughetti La Porta ha organizzato un ciclo di tre incontri, uno al mese, dal titolo «A che punto è la notte Letture contro la guerra». Il primo, sul libro «Come ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 gennaio 2024. Martedì 16 gennaio, dalle 9.30 alle 12.30, al Centro Internazionale di Brera, in via Formentini 10, si terrà l’incontro Leggere per insegnare, con Gherardo ...