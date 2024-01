Travolge e uccide ciclista ma non si ferma | arrestato dai carabinieri pirata della strada nel Torinese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Ha investito unche è morto, nonostante indossasse il casco protettivo, ed è scappato senza prestare soccorso. Il, che domenica in via Santa Cristina a Borgaro (Torino) Giuseppe Grippaldi, 47 anni, è statodai. È un 56enne residente a Caselle (Torino) ed era alla guida di una Panda. L’incidente è avvenuto vicino a un distributore di benzina. Per la vittima, deceduta sul colpo, non c’è stato nulla da fare. Icompagnia di Venaria sono risaliti all’autistavettura grazie all’analisi delle telecamere di videosorveglianzazona. A dare l’allarme era stata una donna che era passata in zona poco dopo l’incidente. Inutili tutti i soccorsi prestati ...