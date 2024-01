Trasporti | 24 gennaio sciopero nazionale

Sarà un mercoledì nero per i trasporti il 24 gennaio 2024. Proclamato uno Sciopero nazionale di 24 ore dei mezzi pubblici come bus, tram e metro, ... ()

Arriva il primo sciopero neidel 2024. Mercoledì 24stop nazionale di 24 ore dei mezzi pubblici come bus, tram e metro, proclamato dai sindacati di base : Cobas Lavoro Privato, Cub, Usb, Adl, Sgb, ...Per il caso del 12, solo quattro giorni dopo è stato diramato un lacunoso comunicato ... adottato da ultimo con decreto del ministero deidel 4 febbraio 2021, contiene una parte ...Martedì 23 gennaio 2024 è in programma lo sciopero dei taxi a Roma. Gli autisti delle auto bianche nella Capitale incrociano le braccia per l’intera giornata. Nell’ultima riunione tra i rappresentanti ...Le proteste avranno luogo anche nel territorio pesarese. T ra le ore 08:30 e le ore 17:00 e tra le 20:00 fino a fine servizio, e dalle 11:00 alle 15:00, i servizi in partenza dai capolinea o stazioni ...