Trascinano una donna per uno scippo | fermato 19enne

(Di lunedì 22 gennaio 2024)unaper alcuni metri per unocommessa a Napoli in piazza Garaibaldi.ununaper uno. I Carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Stella hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto undi Ponticelli già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, insieme ad un complice ancora in fase di identificazione, è ritenuto gravemente indiziato di una rapina impropria commessa in piazza Garibaldi ai danni di una 30enne a passeggio sul marciapiede. Ilera alla guida di uno scooter e il passeggero ha agguantato il cellulare della vittima che, nel tentativo di trattenerlo, è stata trascinata per diversi metri. I due rapinatori sono poi ...