Tragedia ad Agropoli | Coppia trovata morta in casa

(Di lunedì 22 gennaio 2024)ad: Il mistero del duplice decesso Sconvolge la comunità, Carabinieri al lavoro per fare luce sul caso Unaha colpito, in provincia di Salerno, dove un uomo di 63 anni e sua moglie di 43 sono stati trovati morti nella loro abitazione. I Carabinieri stanno conducendo accertamenti per comprendere le circostanze del decesso, e l'arrivo del medico legale è atteso per stabilire le cause. Nessuna pista viene esclusa, e tra le ipotesi c'è la tragica possibilità di un omicidio-suicidio. La comunità è scossa da questo evento, e l'attesa di ulteriori informazioni aggiunge tensione a un momento già doloroso. Gli investigatori lavorano per far luce su questa drammatica vicenda.