Traffico Roma del 22-01-2024 ore 19 | 00

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Luceverdedentro va Ti dalla relazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo le due carreggiate continuano gli spostamenti in e questo tardo pomeriggio dell’ora di punta senza problemi spesso e condizioni di viaggio sul tratto Urbano della A24 in uscita dae sull’intero percorso della tangenziale esta maggiormente rallentato in questi ultimi 60 minuti sulla Pontina in uscita daanche per la presenza di un incidente vicino Tor de’ Cenci incidente comunque in via di risoluzione rallentamenti possibili anche verso l’Eur siamo ora tra l’ostiense Tor Marancia dove segnaliamo Anche qui un incidente tra via Cristoforo Colombo e via Giovanni genocchi in zona Termini lo ricordiamo ancora da oggi lunedì 22 gennaio nuovi interventi di riqualificazione che riguardano Piazza dei Cinquecento L vicine strade ...