Traffico Roma del 22-01-2024 ore 17 | 00

(Di lunedì 22 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in zona Termini da oggi lunedì 22 gennaio nuovi interventi di riqualificazione che riguardano Piazza dei Cinquecento e le vicine strade modifiche alla circolazione in tutta l’area al fine di limitare gli spostamenti via Giolitti al solo trasporto pubblico la stessa via Giolitti rimane Dunque chiuso almentre i veicoli in arrivo dal sottopasso di via Marsala sono obbligati a stare su via Rattazzi acittà su via Prenestina da questa mattina per lavori in corso momentaneamente chiusa la carreggiata verso il centro tra Largo Preneste via Erasmo Gattamelatadeviato sulla corsia centrale da oggi lunedì 22 fino al 27 gennaio sulla circonvallazione Trionfale si viaggia tramite riduzione carreggiata tra via Trionfale ...