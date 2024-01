Traffico Roma del 22-01-2024 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità mercoledì trasporti pubblici a rischio anchea causa di un agitazione indetta a livello nazionale da 6 sigle sindacali la protesta Sara di 24 ore per cui disagi saranno possibili dalle 830 alle 17 e dalle 20 A fine servizio cantiere a Piazza dei Cinquecento da questa mattina sono in vigore le modifiche alla viabilità su via Giolitti e nelle strade adiacenti è cambiato anche il capolinea Busto sulla piazza In particolare il tratto di via Giolitti che vada via Rattazzi a Piazza dei Cinquecento e ora vietato alprivato nuove discipline distanno interessando poi via Gioberti Piazza Manfredo Fanti Piazza di Santa Maria Maggiore via Farini e via Amendola modifiche per il capolinea bus di Piazza dei Cinquecento ...