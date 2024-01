Traffico Roma del 22-01-2024 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità riaperto il tratto di tangenziale est segnalato in precedenza chiuso all’altezza di via Nomentana per un incidente avvenuto nella galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione di viale Castrense nuovi lavori di potatura da questa mattina sulla circonvallazione Trionfale con riduzione di carreggiata in fascia oraria 817 tra via Trionfale via Giovanni Bovio nelle due direzioni termine interventi previsto per il prossimo 27 gennaio attive da questa mattina in Piazza dei Cinquecento modifiche alla viabilità per il cantiere per il Giubileo su via Giolitti e strade adiacenti il tratto di via Giolitti da via Rattazzi a Piazza dei Cinquecento sarà vietato alprivato è riservato ai bus per i veicoli in arrivo dal sottopasso di via Marsala sarà ...