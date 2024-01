Traffico Roma del 22-01-2024 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità cantiere per il Giubileo a Piazza del vento da questa mattina è cambiata la viabilità su via Giolitti e nelle strade vicine così com’è cambiato il capolinea bus sulla piazza In particolare e la tratto di via Giolitti che vada via Rattazzi a Piazza dei Cinquecento e ora vietato alprivato nuove discipline di circolazione stanno interessando tra le altre via Gioberti Piazza Manfredo Fanti Piazza di Santa Maria Maggiore via Farini e via Amendola modifiche anche per il capolinea Piazza dei Cinquecento con cambio delle fermate Inoltre i percorsi delle linee 3882 223 110 sono stati modificati per raggiungere i nuovi capolinea provvisori tutte le informazioni per orientarsi in zona sono sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde ...