Traffico Roma del 22-01-2024 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto code perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e da Appia trafficato anche il tratto Urbano della A24 tra il raccordo è la tangente code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico intenso ilsulla via Flaminia con coda tra il raccordo è via di Grottarossa verso il centro analoga situazione sulla via Salaria tra via di Villa Spada e la tangenziale est scattano da oggi in Piazza dei Cinquecento modifiche alla viabilità per il cantiere per il Giubileo su via Giolitti strade adiacenti maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di...