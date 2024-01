Tra immigrazione e petrolio torna in agenda il dossier Libia

Leggi su formiche

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il capo del Consiglio presidenziale libico, Mohammed Menfi, ha discusso sabato scorso con il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, gli sviluppi del processo politico in. Processo che non procede, bloccato da anni nel pantano delle divisioni interne che stanno producendo effetti su una serie didi caratura internazionale, come l’e la sicurezza energetica. Faccia a faccia dai Non-Allineati L’incontro tra Menfi e Guterres ha avuto luogo a margine del 19° Vertice dei Capi di Stato e di governo del Movimento dei Non-Allineati nella capitale ugandese, Kampala (il movimento raccoglie un gruppo di 120 Stati, più altri 17 osservatori, che si considerano non allineati con, o contro, le principali potenze mondiali, ma che subiscono in vario modo il fascino delle potenze revisioniste come Cina, ...