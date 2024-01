Tornano i ladri di biciclette | allerta a Caronno e nel Saronnese

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Negli ultimi tempi si sono intensificati in tutto ili furti di. A farne le spese sono soprattutto gli anziani che vanno a messa o a fare commissioni e i ragazzi che entrano in bar e locali, presi di mira dache hanno bisogno di questo mezzo di locomozione per brevi spostamenti; ...

... Massimo e la sua squadra affrontano nuovi misteri, con risate e intrighi chea animare ... Sempre sabato 27 gennaio, su Sky Arte e in streaming su NOW , sarà disponibile "Nazisti -di ...... è stato arrestato a Bari con l'accusa di essere al vertice di un clan dispecializzato in ... Lezioni d'amore Il Messaggero: 'Patto, servono meno vincoli' Leggo: Disturbi alimentari,i ...È l'ennesimo caso. Auto parcheggiata di sera e al mattino dopo ritrovata senza portiere. La brutta scoperta domenica mattina, 21 gennaio, a Settimo Torinese nel parcheggio di via Mazzini, all'altezza ...Colpo in via Cattaneo, forzata la porta prima di far saltare lo sportello Il botto ha svegliato i residenti, visti in azione cinque ladri incappucciati ...