Torna “Stasera c’è Cattelan…su Rai2? | gli ospiti della nuova stagione

(Di lunedì 22 gennaio 2024) In onda da domani sera, 23 gennaio Alessandro Cattelan è pronto a ripartire con unadi “c’è”, il late night showRAI. Durante la prima puntata, che andrà in onda martedì 23 gennaio suin seconda serata, si siederanno alla scrivania di Alessandro Cattelan Willem Dafoe, star del film “Povere creature!”. Poi I Soliti Idioti – il duo comico composto da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, i Subsonica e Marco Travaglio. Leggi anche: “c’è Cattelan su Rai Due”: glidel gran finale Nella seconda puntata, che andrà in onda mercoledì 24 gennaio si alterneranno invece i seguenti: Pietro Castellitto, Rocco Siffredi, che per l’occasione sarà accompagnato ...

Questa sera, in prima serata su Rai 1, va in onda la seconda puntata de La Storia , adattamento del famoso romanzo omonimo di Elsa Morante. Vi ... (comingsoon)

Trentunesimo appuntamento con Grande Fratello 17. Stasera alle 21.35 in diretta su Canale 5 va in onda una nuova puntata ricca di chiarimenti, ... (iodonna)

Il Grande Fratello non va in onda stasera , lunedì 22 gennaio 2024: scopriamo quando torna , perché e cosa c'è al suo posto . Non è il primo cambio di ... (ilgiornaleditalia)

La Soria , la serie tv tratta dal romanzo omonimo di Elsa Morante,in TV -su Rai 1 in prima serata - con la terza e penultima puntata . La scorsa settimana il secondo appuntamento con la miniserie ha fatto registrare un deciso calo negli ascolti (3,6 ...è stata una partita complicata perchè nel primo tempo il Lecce ha corso, ha pressato, ... Dunque, la Juveprima in classifica dopo ben tre anni. Un primo posto virtuale, visto che l'Inter ...Domenica di indagini quella del 21 gennaio 2024: su Rai 1 torna Il Commissario Montalbano. La serie tratta dal romanzo di Andrea Camilleri, con l’interpretazione di Luca… Leggi ...Tutto pronto su Rai 2 per le nuove puntate di Stasera C'è Cattelan che andranno in onda dal 23 gennaio 2024 in seconda serata: ecco le prime anticipazioni con i nomi degli ospiti ...