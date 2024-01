Top Employer Italia | Perna Amazon | ?Qui ho plasmato la mia leadership?

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Roma, 22 gen. (Adnkronos/Lab) – ?Il mio viaggio professionale inè stato finora lungo ed entusiasmante. Ho avuto l?opportunità di lavorare con persone di ogni tipo, di andare all?estero, di plasmare la miae di stare a contatto con tanti talenti, a tutti i livelli. Quel che mi ha arricchito maggiormente è il fatto di aver sempre avuto intorno persone che mi hanno permesso di esprimere il mio background. Senza mai sentirmi inadeguato, ho potuto portare la mia peculiarità, arricchendo il gruppo?. Sono le parole con cui Alfredo, General manager del centro di smistamentodi Spilamberto (Modena), descrive la sua esperienza professionale e personale in, che per il quarto anno consecutivo ha ricevuto la certificazione ?Top ...

Per il 4° anno consecutivo Perfetti Van Melle tra le principali aziende Italia ne certificate Top Employer Italia 2024 Per il quarto anno ... (lombardiaeconomy)

L'importanza della certificazione Questo approccio people oriented , che mette le persone al centro dell'azienda, è stato sottolineato anche con questa CertificazioneEmployers , che è il ...... tra le principali aziende della gdo nel centro - sud Italia, presente sul territorio con oltre 530 punti vendita e un team di più di 2400 collaboratori, è ufficialmente certificata. Si ...che per il quarto anno consecutivo ha ricevuto la certificazione ‘Top Employer’ per l’Italia. La carriera di Perna, però, era cominciata in un ambiente piuttosto diverso, come spiega lui stesso: “Sono ...Top Employers 2024: dove si lavora meglio in Italia È stata stilata la classifica delle aziende dove si lavora meglio in Italia: si tratta della "Top Employers Institute 2024", una certificazione ...