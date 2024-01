Toner contraffatto ai Carabinieri | imprenditore sannita dal carcere ai domiciliari

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEra finito inper una truffa ai danni deidel Piemonte e Valle d’Aosta, ora il Gip gli ha concesso gli arresti. Carmine Aversano, 43 anni, di Benevento arrestato il 16 gennaio scorso, a seguito di un’ordinanza cautelare inemessa dal Gip di Torino (Dr. Del Colle) su richiesta del PM presso il medesimo Tribunale, perchè gravemente indiziato per l’ipotesi associativa finalizzata alla contraffazione dei. L’indagato, il 18 gennaio si è sottoposto ad interrogatorio rispondendo alle domande del Gip in rogatoria, per quasi 3 ore, offrendo elementi in chiave difensiva alla presenza del proprio difensore avv. Antonio Leone. In data odierna il Gip all’esito dell’esame dell’interrogatorio ha sostituito la misura intramuraria con quella degli ...