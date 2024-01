Tiro a volo | Coppa del Mondo Il Cairo 2024 | i convocati dell’Italia Skeet con Lodde | trap con tante rotazioni

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il primo impegno dell’annata, che poi culminerà nelle Olimpiadi di Parigi. Ilitaliano è pronto a volare alla volta de Il, dove si terrà la tappa inaugurale delladel. Le pedane egiziane accoglieranno tiratori da tutte le parti del globo per un momento di verifica da ritenersi assai impor. L’Italia dal canto suo ha compiuto delle valutazioni, anche relativamente a quanto fatto nella raccolta dei pass olimpici. A proposito di questo, nel– dove tutte le carte olimpiche sono state conquistate – si è scelto di portare una squadra con 10 elementi, 5 al maschile e 5 al femminile, non “titolari”, se non per Silvana Stanco, che faranno parte dei contest individuali: alcuni di loro da rappresentanti azzurri veri e ...