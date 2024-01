Tiro a segno | un pass olimpico arriverà dal ranking per l’Italia? La situazione degli azzurri | pistola 25 metri a rischio

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Andiamo a dare uno sguardo allatra gli uomini, alla vigilia dell’inizio della Coppa del Mondo 2024, delle qualificazioni ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per il: sono state assegnate 80 carte olimpiche non nominali, 20 per ogni gara individuale:ha centrato finora soltanto unnella carabina 10ad aria compressa con Danilo Dennis Sollazzo. Le restanti quote (per ciascuna gara individuale) saranno distribuite tutte nel corso del 2024: 2 agli Europei 10m di Gyor (Ungheria) dal 24 febbraio al 3 marzo, 2 al Torneo di qualificazione olimpica di Rio de Janeiro (Brasile) dall’11 al 19 aprile, e 2 agli Europei 25-50m di Osijek (Croazia) dal 23 maggio al 9 giugno. Il periodo di qualificazione, scattato il 14 agosto 2022, terminerà proprio il 9 giugno ...