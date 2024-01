Thunderbolts | le riprese ripartono a breve | lo svela Sebastian Stan

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 22 gennaio 2024)ha regalato ai fan un importante aggiornamento sulledi, il film MCU sull’omonima squadra di supereroi; la produzione del film, bloccata per mesi a causa degli scioperi, può ora ricominciare, in previsione dell’uscita nell’estate 2025. In una cover story per Variety,ha così rassicurato gli spettatori, promettendo peraltro sviluppi incredibili: “Tornerò sul set tra un mesetto, mi è mancato molto, siamo un cast fantastico; è difficile fare tutto alla perfezione per un progetto così importante. La posta in gioco è terribilmente alta; è tutto terribilmente eccitante” Al momento non sono ancora disponibili dettagli sulla trama del film, diretto da Jake Schreier e scritto da Eric Pearson (Black Widow) che vedrà al centro la squadra di antieroi composta da Florence ...