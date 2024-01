The Last of Us Parte II e l’esperienza che non necessita di remastered

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Togliamoci subito il dente, perché tanto sappiamo che grandelle polemiche e delle discussioni riguardanti questo Theof UsIIverteranno su questo: no, non c’era alcun bisogno di fare unadi un videogioco di nemmeno 4 anni fa. Soprattutto perché il videogioco di Naughty Dog già nel giugno del 2020, con l’arrivo su PS4, rappresentava un’eccellenza sotto ogni aspetto. Ma d’altronde, ne avevamo già parlato in passato, non serviva davvero nemmeno il remake del primo capitolo. Eppure siamo grati che ci sia stato, perché – ovviamente anche e soprattutto per merito dell’ottima serie TV HBO – tante persone in più si sono potute accostare e godere quella che, in breve tempo, è diventata una delle saghe videoludiche più belle e significative dell’ultimo decennio. E, grazie ...

La nostra recensione di The Last of Us: Parte 2 Remastered , la nuova versione del gioco Naughty Dog per PS5 in uscita il 19 gennaio 2024, tra ... (movieplayer)

...& Clark 21 BLIGHT "Millennium 22 CALL ON ME " Captain Beefheart & His Magic Band 23 TWILIGHT SANCTUARY "Leaves 24 YOU DON'T MISS YOUR WATER "Byrds 25 I HAD A DREAMNIGHT "M. ......( Fast X ) Chris Evans ( Ghosted ) Jason Statham ( Shark 2 " L'abisso ) Jon Voight ( Mercy ) Peggior attrice Ana de Armas ( Ghosted ) Megan Fox ( Johnny & Clyde ) Salma Hayek ( Magic Mike "...The Last of Us Parte II Remastered e la modalità Senza Ritorno sono ingiocabili se si usa Joel, secondo i fan. Ecco i dettagli della modalità e del personaggio.Here is what will constitute success in 2024 for South Florida’s three marquee football teams, Inter Miami, the Dolphins and the Hurricanes.